Почти 1 тыс. человек остались без тепла в Черногорске в Хакасии

ТАСС, 18 декабря. Теплоснабжение пяти многоэтажных домов, в которых проживают 912 человек, ограничено в городе Черногорске в Хакасии. Об этом говорится в субботу в сообщении регионального главка МЧС.

"В 11:20 (07:20 мск) поступило сообщение о нарушении теплоснабжения и горячего водоснабжения в муниципальном образовании город Черногорск. Под ограничением находятся пять многоквартирных жилых домов (912 человек). Ведутся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Сейчас в Черногорске температура воздуха около нуля градусов, к вечеру похолодает до минус двух.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. В городе неоднократно возникали проблемные ситуации в сфере теплоснабжения.