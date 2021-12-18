В ДТП с микроавтобусом и лесовозом под Ярославлем пострадали 13 человек

ТАСС, 18 декабря. Двенадцать несовершеннолетних и водитель госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области в субботу.

"По предварительным данным, в результате ДТП в больницу доставлены 12 детей и водитель, сейчас врачи оценивают их состояние. Всего в автобусе, предварительно, находились 14 человек", - сказали в полиции.

В ЕДДС Ростовского района сообщили, что пострадавшие, по предварительным данным, не получили тяжелых травм. Две девочки, у которых диагностировано сотрясение мозга, направлены в Ярославль.

"По предварительным данным, тяжелых травм нет. Две девочки с сотрясением мозга медициной катастроф направлены в Ярославль, остальные проходят лечение в Ростовской ЦРБ", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали на соревнования дети, произошло в 05:50 на 193-м км трассы Холмогоры. По предварительной информации, при движении у грузового автомобиля "Камаз" (лесовоз) рассыпался груз - бревна.