СК возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту пожара на "Северной верфи"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба")", - сказала Марковская.

Следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников, свидетелей, назначен ряд экспертиз, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин возгорания.

О возгорании на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стало известно в 18:22 мск 17 декабря. Позже пожару был присвоен четвертый ранг из пяти возможных, возгорание локализовано. Известно о троих пострадавших, двое из них - сотрудники МЧС. В состоянии средней и легкой степени тяжести они были доставлены в лечебное учреждение.