После ДТП под Ярославлем водителя и двоих детей госпитализировали

ТАСС, 18 декабря. Водитель и двое детей госпитализированы, 11 детей будут проходить амбулаторное лечение после ДТП с участием автобуса и лесовоза в Ярославской области. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Трое пострадавших (водитель и две девочки) госпитализированы, остальные после осмотра отпущены домой", - сообщили в ведомстве. Как рассказали ТАСС в Ростовской ЦРБ, сильнее всего пострадал водитель. "У него переломы, мы сейчас вертолетом будем перевозить его в больницу им. Соловьева в Ярославль. Его состояние оценивается как средней тяжести", - сообщили в больнице.

Там уточнили, что в медучреждение были доставлены 13 детей в возрасте 8-14 лет, после осмотра две девочки 8 и 9 лет были госпитализированы в детскую областную больницу Ярославля. Как сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, состояние девочек стабильное и не вызывает опасения у врачей. "В ближайшее время медики решат, можно ли отпустить девочек домой", - написал он на своей странице в Instagram.

Еще 11 детей после осмотра были отправлены на амбулаторное лечение - у большинства диагностированы ссадины и ушибы, врачи будут следить за их состоянием. Кроме того, в больницу были доставлены родители и тренеры детей, которые находились в автобусе. Большинство из них отказались от осмотра.

По факту ДТП прокуратура проводит проверку. "На месте работают сотрудники ГИБДД. Прокуратура проводит проверку", - отметил Евраев. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону, СК начал доследственную проверку по факту ДТП. По предварительным данным, в автобусе находились 14 детей в возрасте от 8 до 16 лет и шестеро взрослых, в том числе водитель. Он совершил столкновение с бревнами, которые высыпались на проезжую часть из прицепа впереди идущего грузового автомобиля "Камаз", перевозившего лес.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Ростова на соревнования по самбо в Солнечногорск ехали дети, произошло в 05:50 на 193-м км трассы Холмогоры.