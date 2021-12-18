Обвиняемую в хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму осудили условно

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя приговорил обвиняемую в хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Суд приговорил к] 4,5 годам лишения свободы условно, 600 тыс. рублей штрафа, четыре года испытательного срока и чуть более 94 млн рублей подсудимая обязана возместить ФСИН", - сообщили в пресс-службе, не уточнив имени подсудимой.

В свою очередь источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о генеральном директоре ООО "Юнистрой" Майи Гагуа.

В сентябре Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Гагуа - соучастницы бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова. По версии следствия, в 2015-2017 годах Коршунов, занимавший должность заместителя директора ФСИН России, обеспечил направление бюджетных средств, выделенных для строительства следственного изолятора в Симферополе, в подконтрольные подрядные организации. Ими руководили его соучастники - Валерий Каклюгин, на тот момент был и. о. директора ФГУП "Строительное управление номер 23 ФСИН России", Гагуа и ее знакомый Андрей Угланов. Они обналичили 94,6 млн рублей и распорядились ими, не завершив строительные работы.