СМИ: в ЮАР в двух ДТП погибли 22 человека

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли в субботу в ЮАР в двух автомобильных авариях. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

По ее словам, при лобовом столкновении двух маршрутных такси погибли 13 человек, четверо получили травмы. Авария произошла в центральной части страны вблизи города Рейц в провинции Фри-Стейт.

Еще одно ДТП произошло на востоке страны в провинции Мпумаланга. "Погибли девять человек и 18 получили травмы, когда водитель потерял управление легким грузовиком и машина перевернулась", - заявил представитель местной службы дорожной безопасности Моэти. По его словам,О грузовик перевозил людей в открытом кузове.

Власти призывают сейчас водителей соблюдать повышенную внимательность, так как в ЮАР начался массовый период отпусков в связи с рождественскими и новогодними праздниками.