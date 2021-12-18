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Пожар на "Северной верфи" в Петербурге ликвидировали

Проводится проливка конструкций
Пожар на заводе "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, 17 декабря 2021 года Валентин Егоршин/ТАСС
Описание
Пожар на заводе "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, 17 декабря 2021 года
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Возгорание на строящемся корабле на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге ликвидировано, сообщила в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, контролирующей расследование уголовного дела по факту пожара. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу комментировать ситуацию на месте происшествия отказались.

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"В настоящее время возгорание ликвидировано, причина устанавливается, проводится проливка конструкций", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

По факту происшествия Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба").

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