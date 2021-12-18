На севере Италии произошло землетрясение

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в субботу в провинции Бергамо (область Ломбардия). Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) страны.

По его данным, очаг залегал на глубине 26 км. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

Толчки почувствовали и жители Милана. Как поделилась с ТАСС жительница одного из северных районов административного центра Ломбардии, в домах и квартирах на протяжении примерно 30 секунд тряслись оконные стекла, раскачивались люстры и падала мебель, а люди в панике выбегали на улицу.