Сообщение о "минировании" девяти объектов получили силовики в ХМАО

ТАСС, 18 декабря. Силовики получили сообщение о "минировании" девяти объектов в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. В их числе администрация района и торговые центры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте администрации Нефтеюганска.

"Сегодня силовики получили очередное сообщение о "минировании" девяти объектов на территории города: здания администрации Нефтеюганского района, офиса "Маркет-пресс", торговых центров "Европейский", "Рандеву" и "Купец", аптеки "Здоровье", рынка, АЗС "Газпром", магазина "Светофор" (Сургутская 1/17). Правоохранительные органы обследовали все объекты, подозрительных предметов не обнаружено. Просим сохранять спокойствие, силовые структуры ведут активную работу по поиску "лжеминера". Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Сообщения о "минировании" разных объектов города стали поступать с 16 декабря. Тогда сообщили, что в городе были эвакуированы учащиеся и сотрудники трех школ из-за сообщений об угрозах в анонимном Telegram-канале. Все учреждения были проверены сотрудниками полиции, никаких подозрительных предметов они не обнаружили, но при этом возле школ было усилено дежурство силовиков и сотрудников межведомственной охраны. 17 декабря из-за сообщений о "минировании" были эвакуированы учащиеся и сотрудники двух школ, колледжа, университета, больницы.