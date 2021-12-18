Пожар на "Северной верфи" мог произойти из-за нарушений при покраске корвета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Пожар на петербургском заводе "Северная верфь" мог произойти из-за нарушения правил безопасности при покрасочных работах на строящемся корвете, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города.

Что известно о пожаре на корвете в Санкт-Петербурге

"Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении покрасочных работ [на корабле]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Северной верфи", предприятие, несмотря на случившийся пожар, продолжает работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что пожар ликвидировали, на месте продолжаются работы по проливке конструкций горевшего корвета.

О возгорании на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стало известно вечером 16 декабря. Позже пожару присвоили четвертый ранг из пяти возможных, к тушению привлекли 168 человек и 42 единицы техники. Известно о троих пострадавших, двое из них - сотрудники МЧС. С ожогами тела и конечностей их госпитализировали во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба".