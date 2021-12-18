Пятеро членов международной банды предстанут перед судом за сбыт героина в 10 регионах РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пять участников международной этнической группировки предстанут перед судом за поставки героина из Центральной Азии в Россию и его сбыт в 10 регионах страны. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых участников международной этнической организованной группы, которая осуществляла поставки героина из стран Центрально-Азиатского региона в РФ. В ходе расследования установлено, что группировка, состоящая из уроженцев Республики Таджикистан, была создана в марте 2019 года и функционировала до мая 2020 года. Сбыт наркотиков происходил на территории более 10 регионов России, в том числе Московской области и Ставропольского края", - сказала она.

По словам представителя МВД, в ходе расследования уголовного дела установлены и допрошены более 110 свидетелей, проведено 17 обысков и выемок, в результате которых изъято более 34 кг героина, что составляет более 100 тыс. разовых доз. Также были изъяты различные приспособления и оборудование для хранения и расфасовки наркотиков, средства связи и банковские карты. Кроме того, специалистами ведомства проведено более 30 судебных экспертиз различного вида, в том числе химические, дактилоскопические, компьютерные, технико-криминалистические и психолого-психиатрические.

В настоящее время всем пятерым участникам предъявлены обвинения от одного до четырех эпизодов (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). "Уголовное дело, состоящее из 32 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - добавила представитель ведомства. Все обвиняемые арестованы.

Фигуранты для своей преступной деятельности арендовали две квартиры в Ессентуках, а также использовали дом и хозяйственные постройки в одном из поселков в Можайском городском округе Подмосковья, которые они специально оборудовали для незаконного хранения крупных партий наркотиков и их фасовки. Один из участников организованной группы перед входом в хозяйственную постройку оборудовал тайник. Под тротуарной плиткой на глубине 20-30 см под слоем грунта была вкопана в землю бочка объемом 51 л, в которой хранились наркотические средства, расфасованные в литровые бутылки. Злоумышленники, получив наркотические средства, перевозили их на арендованных машинах в специально оборудованных тайниках, после чего по прибытии в указанный руководителем населенный пункт через закладку передавали соучастникам для дальнейшего сбыта розничным потребителям.

Координировались участники банды через интернет-мессенджеры, предназначенные для шифрования сообщений и осуществления анонимных звонков. В мае 2020 года правоохранители пресекли деятельность данной международной этнической организованной группы, ее члены задержаны.