Два человека отравились угарным газом в Татарстане

ТАСС, 18 декабря. Два человека, включая мальчика 2011 года рождения, отравились газом в Бугульме в Татарстане. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 13:15 18 декабря <...> поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: город Бугульма, улица Вахитова, дом 7", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Бугульминскую ЦРБ. Среди отравившихся, помимо ребенка, женщина 1981 года рождения.

После случившегося Бугульминская городская прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия, проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины ЧП устанавливаются.