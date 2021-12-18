На станции метро "Политехническая" в Петербурге мужчина погиб после падения на пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Пассажир метрополитена в Петербурге, упавший на рельсы на станции "Политехническая", погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"[Упавший на рельсы мужчина] погиб", - сказал собеседник агентства, не уточнив возраст погибшего.

Движение поездов на север от станции "Площадь Ленина" не осуществлялось в течение 40 минут, в 16:24 были закрыты на вход станции "Девяткино", "Политехническая" и "Площадь Мужества". Движение по красной ветке полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе метрополитена.

"В 16:40 движение по первой линии осуществляется в полном объеме, все станции работают, интервал восстанавливается", - сказано в сообщении.