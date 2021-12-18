В Чечне организовали проверку из-за гулявшего ночью четырехлетнего ребенка

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Чечни начала проверку по распространенному в интернете ролику о том, как четырехлетний ребенок ночью гулял по улицам Грозного. Об этом в субботу сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по распространенному в социальных сетях видеоролику о нахождении четырехлетнего ребенка одного на улице примерно в четыре часа утра в Грозном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка нашел посторонний мужчина в окружении бездомных собак. Ребенок не пострадал, его передали родителям.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие, дана принципиальная оценка отношению родителей к исполнению обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей. По выявленным нарушениям законов будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - говорится в пресс-релизе.