В Калужской области арестовали иностранца, подозреваемого в нападении на подростка

ТАСС, 18 декабря. Суд в Калужской области арестовал 20-летнего иностранца, подозреваемого в нападении на 16-летнего подростка на остановке общественного транспорта в Ермолине. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК России по Калужской области.

"Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя Следственного комитета об избрании 20-летнему гражданину иностранного государства меры пресечения. После изучения материалов, собранных следствием, судом принято решение об удовлетворении ходатайства следователя и избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, иностранец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство". По версии следствия, 16 декабря во время конфликта он нанес ножевое ранение жителю Боровского района на остановке общественного транспорта в центре Ермолина.

Расследование уголовного дела продолжается.