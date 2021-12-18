В МЧС Армении поступила информация о наличии взрывного устройства в аэропорту Звартноц

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении получило сообщение о наличии взрывного устройства в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом в субботу сообщает пресс-служба МЧС страны.

"Информация о взрывном устройстве получена от руководства аэропорта Звартноц. На место происшествия отправились пожарные, кинологи, саперы, психологи и специальные спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Поиски устройства продолжаются. О развитии ситуации министерство обещает сообщать дополнительно.