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В МЧС Армении поступила информация о наличии взрывного устройства в аэропорту Звартноц

Поиски устройства продолжаются

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении получило сообщение о наличии взрывного устройства в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом в субботу сообщает пресс-служба МЧС страны.

"Информация о взрывном устройстве получена от руководства аэропорта Звартноц. На место происшествия отправились пожарные, кинологи, саперы, психологи и специальные спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Поиски устройства продолжаются. О развитии ситуации министерство обещает сообщать дополнительно.

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