Треть преступлений водителей каршеринга в Москве связана с ездой в нетрезвом виде

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Треть преступлений, совершенных водителями каршеринга в Москве, связана с ездой в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков.

"В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 350 преступлений, которые совершили водители, управляющие каршеринговыми автомобилями. Треть из них - это 130 случаев - связана с повторным управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения", - сказал он в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Более 75 преступлений связаны с перевозкой наркотических веществ. Всего в этом году выявили более 1 тыс. случаев перевозки наркотиков различными машинами общим весом более 17 кг.

Кроме того, более 60 преступлений, совершенных водителями каршеринга, связаны с предоставлением поддельных водительских прав, 38 - с поддельным аккаунтом.