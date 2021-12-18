В Новгородской области число остающихся без света сократилось до 233 человек

ТАСС, 18 декабря. Число населенных пунктов Новгородской области, лишенных электроэнергии из-за обрывов на линиях электропередачи из-за снегопадов и ледяных дождей, сократилось до 44. Без света остаются 233 человека, включая девятерых детей, сообщило в субботу Главное управление МЧС по региону на своей странице во "ВКонтакте".

"По информации энергетиков, по состоянию на 20:00 18 декабря 2021 года в зоне отключения электроснабжения [в Новгородской области] находятся семь муниципальных районов, 44 населенных пунктов, 116 домов с населением 233 человек, в том числе девять детей", - говорится в сообщении. Социальных объектов в зоне отключений нет. Работы по восстановлению электроснабжения потребителей ведут пять ремонтных бригад в составе 26 человек и семи единиц техники.

13 декабря сообщалось, что более 7,5 тыс. жителей региона остаются в зоне отключения электроэнергии, позднее их число увеличилось до 11 тыс. На утро 17 декабря без электричества оставались более 2,5 тыс. человек. На 12:00 18 декабря в области без света были 118 населенных пунктов, 556 домов и 1 050 жителей.

17 декабря губернатор области Андрей Никитин заявил, что областные власти будут обсуждать с федеральными властями вопрос модернизации системы электроснабжения региона после массовых отключений. Он отметил, что ситуация вызывает серьезное беспокойство.