AFP: число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 75

ТАСС, 19 декабря. По меньшей мере 75 человек погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse (AFP).

Согласно его источнику, собранные данные нельзя считать окончательными, так как из-за проблем со связью к настоящему моменту поступила не вся информация.

Ранее были опубликованы сведения о 33 погибших.

Метеорологическая обсерватория Гонконга в четверг сообщила, что новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, в воскресенье в середине дня эпицентр стихии будет находиться в акватории провинции Биньдинь.