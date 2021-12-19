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AFP: число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 75

Собранные данные нельзя считать окончательными, отмечает агентство
© Philippine Coast Guard via AP

ТАСС, 19 декабря. По меньшей мере 75 человек погибли на Филиппинах в результате тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом сообщило в воскресенье агентство Agence France-Presse (AFP).

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Согласно его источнику, собранные данные нельзя считать окончательными, так как из-за проблем со связью к настоящему моменту поступила не вся информация.

Ранее были опубликованы сведения о 33 погибших.

Метеорологическая обсерватория Гонконга в четверг сообщила, что новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, в воскресенье в середине дня эпицентр стихии будет находиться в акватории провинции Биньдинь.

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