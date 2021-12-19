Два человека погибли в ДТП на острове Русском во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Две машины столкнулись на острове Русском во Владивостоке, одна из них загорелась. В результате аварии два человека погибли и двое пострадали, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение, что на острове Русском в районе поселка Поспелово в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль, поступило на телефон пожарно-спасательной службы 19 декабря в 04:00, уточняется в сообщении.

"По оперативной информации, в результате столкновения двух автомашин погибли два человека и пострадали два человека", - говорится в сообщении.

На момент прибытия подразделений один из двух автомобилей был полностью охвачен пламенем, общая площадь пожара составила 4 кв. м. Пожарным пришлось деблокировать одного из погибших в аварии.