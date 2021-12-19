В ДТП в Башкирии погибли два человека

УФА, 19 декабря. /ТАСС/. Три отечественных автомобиля столкнулись в городе Октябрьский в Башкирии, в результате чего два человека погибли и четыре пострадали. Предполагаемый виновник аварии пытался скрыться, но был задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского ГИБДД.

"В г. Октябрьский на ул. Космонавтов, по одной из версий, неустановленный водитель совершил столкновение с попутным ВАЗ-2112, от удара ВАЗ столкнулся со встречной LADA Kalina. После столкновения ВАЗ опрокинулся в кювет. Неустановленный водитель скрылся с места ДТП", - говорится в распространенном сообщении.

В результате аварии 22-летняя водитель ВАЗ, а также ее 19-летняя пассажирка от полученных травм умерли в больнице. Второй водитель, 71-летний мужчина, и его три пассажира, двое мужчин, 68 и 34 лет, а также 58-летняя женщина, госпитализированы.

В ходе разыскных мероприятий неустановленный водитель был идентифицирован и задержан. Им оказался 19-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2115. Устанавливаются детали ДТП.