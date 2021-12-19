Оползень разрушил водовод в Сочи

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 тысячи жителей Сочи остались без водоснабжения в связи с повреждением водопровода в результате оползня. Об этом ТАСС сообщил директор сочинского водоканала Антон Денисов.

"Оползневой процесс, спровоцированный обильными осадками, наблюдаемыми на территории курорта последние дни, повредил магистральный водовод, обеспечивающий ресурсом около одной тысячи жителей Хостинского района. Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 20 м, вызывая локальное подтопление территории. <...> Около 1 тыс. жителей Хостинского района могут испытывать перебои с водой", - сказал он.

Денисов уточнил, что на время ликвидации прорыва ограничения водоснабжения могут наблюдаться у жителей ряда домов по улицам: Кубанская, Красная, Яна Фабрициуса, 20 ГСД, Бытха, Ломоносовская, Грибоедова, Серафимовича, Карбышева и переулок Ряжский.

На место уже прибыла специализированная бригада предприятия, которая занимается оперативным устранением ситуации. С целью обеспечения населения питьевой водой будет организовано регулярное курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться в соответствии с заявками от горожан.

Завершить работы планируется к 18:00 мск.