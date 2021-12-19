В Гватемале 13 человек погибли в результате стычек между жителями двух муниципалитетов

МЕХИКО, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в Гватемале в результате стычек из-за земельного спора между жителями двух муниципалитетов на территории юго-западного департамента Солола. Об этом сообщила в субботу в Twitter Национальная гражданская полиция (НГП) центральноамериканской страны.

"Полиция обнаружила тела 13 погибших в населенном пункте Чикикс в муниципалитете Науала (Солола), которые стали жертвами недопустимого братоубийства", - говорится в информации. В ней отмечается, что среди погибших "числятся женщины и дети", во время конфликта также погиб один полицейский, еще двое ранены.

После нескольких неудачных попыток отряду НГП удалось войти в район конфликта. В то же время армейское командование сообщило, что подразделение из 60 военнослужащих находится в муниципалитете Науала в полной готовности для того, чтобы в случае необходимости оказать содействие правоохранительным органам.

Столкновения на территории муниципалитетов Науала и Санта-Катарина Икстауакан, имеющих общую границу, произошли из-за земельного спора. Их жители на протяжении почти 100 лет оспаривают территорию на границе, что ранее уже неоднократно приводило к кровопролитию.