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Пожар на корвете "Проворный" в Петербурге

В Петербурге спустя более чем сутки полностью ликвидировали пожар на "Северной верфи"

В тушении участвовали 168 человек и 42 единицы техники
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" полностью ликвидирован спустя более чем сутки с момента возгорания, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

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"В 23:00 18 декабря 2021 года пожар ликвидирован. Пожар тушили по четвертому номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. В течение всего дня 18 декабря производилось протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов", - говорится в сообщении пресс-службы.

О возгорании на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) стало известно вечером 17 декабря. Сообщалось о троих пострадавших, двое из которых являются сотрудниками МЧС. С ожогами тела и конечностей они помещены во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС РФ.

Как сообщал в субботу источник ТАСС в экстренных службах города, пожар мог произойти из-за нарушения правил безопасности при покрасочных работах на строящемся корвете.

В пресс-службе "Северной верфи" агентству также рассказали, что, несмотря на случившийся пожар, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба").

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РоссияСанкт-ПетербургПожар на корвете "Проворный" в Петербурге
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