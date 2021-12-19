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Полиция на Урале начала проверку после видео, где учительница дает пощечину школьнику

По данным одного из сообществ в соцсетях, ученик 6-го класса не отрывался от телефона и грубо разговаривал с педагогом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции организовали проверку после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором учительница порвала тетрадь ученика и дала ему пощечину в одной из школ Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Инцидент, который показан в видеоролике, зарегистрирован в полиции Березовского. Проверочные мероприятия поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. Сейчас опрашиваются все стороны конфликта", - сказал он.

Горелых добавил, что по итогам проверки будет принято обоснованное решение, а также меры реагирования.

В субботу вечером в одном из пабликов "ВКонтакте" города Березовского было выложено видео, на кадрах которого якобы учительница школы № 2 порвала тетрадь ученика 6-го класса и дала ему пощечину, так как он не отрывался от телефона и грубо разговаривал с ней.

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