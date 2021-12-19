Полиция проверит данные об избиении дельфинов в Екатеринбурге после получения обращения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Полиция займется проверкой инцидента, заснятого очевидцем на видео, на котором тренер в океанариуме Екатеринбурга якобы бьет дельфинов палкой во время дрессировки, как только обращение зоозащитников поступит в органы. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Как только обращение зоозащитников поступит в территориальное УВД, оно будет в установленном порядке зарегистрировано. По нему проведут проверочные мероприятия, опросят владельцев заведения и примут обоснованное решение с принятием мер реагирования, если информация о насилии над животными подтвердится", - сказал Горелых.

Ранее в социальных сетях был выложен видеоролик с тренировкой дельфинов из екатеринбургского океанариума, при этом видно, как тренер бьет по воде похожим на клюшку предметом и якобы ударяет животных. В местных СМИ появилась информация о том, что зоозащитники уже обратились в полицию.

Океанариум Екатеринбурга открылся в конце 2018 года, он является единственным на Урале и третьим по величине в России. Общая площадь океанариума составляет 8 тыс. кв. м.