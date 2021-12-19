Пассажирская маршрутка перевернулась в Белгородской области

ТАСС, 19 декабря. Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Губкин - Старый Оскол, слетел в кювет и перевернулся в Белгородской области, четыре человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 09:20 в Белгородской области 57-летний водитель "Газели", следовавший по маршруту № 120 из Губкина в Старый Оскол, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились четыре пассажира, все они обратились за медицинской помощью", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, дорога была обработана пескосоляной смесью, тем не менее, планируется провести ряд автотехнических экспертиз, которые позволят установить причины случившегося.