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Дело возбудили в Волгограде, где девушка погибла от отравления угарным газом

По данным следствия, в квартире, где проживала 20-летняя девушка, из-за системы принудительной вентиляции в ванной комнате и на кухне при одновременной работе с газовой колонкой образовалась загазованность помещения

ТАСС, 19 декабря. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели девушки от отравления угарным газом в квартире в Волгограде. Об этом в субботу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, в одной из квартир Центрального района города Волгоград, где проживала 20-летняя девушка, была система принудительной вентиляции в ванной комнате и на кухне, в связи с чем при одновременной работе с газовой колонкой образуется загазованность помещения окисью углерода. Именно отравление угарным газом явилось причиной смерти девушки.

"Между тем в октябре текущего года в ходе проверки квартиры сотрудниками организации технического обслуживания дефектов системы вентиляции выявлено не было", - отмечается в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, допустившие выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, действиям которых будет дана юридическая оценка.

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