Бастрыкин поставил на контроль проверку гибели двухлетнего ребенка в частной клинике Читы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата проверку гибели двухлетнего ребенка в одной из частных клиник Читы, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю. С. доложить о ходе проведения региональным следственным органом проверки по факту гибели ребенка после операции в одном из частных медицинских центров в Чите. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчик впал в кому после трехчасовой операции в стоматологической клинике, затем ребенка доставили в больницу, где он умер. Следователи уже опросили родителей погибшего ребенка, руководство и персонал медицинского центра, изъяли документы.