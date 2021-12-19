{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин поставил на контроль проверку гибели двухлетнего ребенка в частной клинике Читы

По предварительной информации, мальчик впал в кому после операции в стоматологической клинике, затем ребенка доставили в больницу, где он умер

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата проверку гибели двухлетнего ребенка в одной из частных клиник Читы, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю. С. доложить о ходе проведения региональным следственным органом проверки по факту гибели ребенка после операции в одном из частных медицинских центров в Чите. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчик впал в кому после трехчасовой операции в стоматологической клинике, затем ребенка доставили в больницу, где он умер. Следователи уже опросили родителей погибшего ребенка, руководство и персонал медицинского центра, изъяли документы.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Полиция на Урале начала проверку после видео, где учительница дает пощечину школьнику
По данным одного из сообществ в соцсетях, ученик 6-го класса не отрывался от телефона и грубо разговаривал с педагогом
Полиция на Урале начала проверку после видео, где учительница дает пощечину школьнику
Читать полностью