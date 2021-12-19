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В Актау загорелась крыша многоэтажного дома

Эвакуированы 100 человек

НУР-СУЛТАН, 19 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил в воскресенье деревянные конструкции на крыше многоэтажного дома в городе Актау на юго-западе Казахстана, эвакуировано 100 человек. Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, в результате происшествия никто не пострадал.

"Произошел пожар на последнем 17-м этаже, горение деревянных конструкций мансарды. Силами ДЧС эвакуировано 100 человек. Площадь горения - 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место ЧП выехали более 90 сотрудников ДЧС и других подразделений, а также 25 единиц техники.

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