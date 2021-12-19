AFP: во Франции задержали 55 человек после празднования победы сборной Алжира по футболу

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Спонтанные гуляния, прошедшие по всей Франции после победы сборной Алжира над сборной Туниса в финале Кубка арабских наций по футболу в эту субботу, привели к столкновениям с полицией и задержанию 55 человек. Об этом сообщает в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Париже группы болельщиков Алжира относительно спокойно отмечали победу команды в квартале Барб, откуда переместились на Елисейские поля, несмотря на строгий запрет властей проводить собрания на этом торговом проспекте. После стычек с полицией в ходе разгона толпы были задержаны 32 человека и составлено 432 протокола за нарушение порядка.

Еще 23 человека были задержаны в других городах страны, большинство - в коммуне Рюбо, где праздновать победу Алжира вышли около 1 тыс. человек. В Лилле на улицы вышли 2 тыс. человек, однако гуляния завершились задержанием лишь двух болельщиков. В Лионе был задержан один человек, однако там произошли столкновения между фанатами и правоохранителями, в ходе которых пострадали семь полицейских.

Кубок арабских наций проводился с 30 ноября по 18 декабря в Катаре как турнир в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.