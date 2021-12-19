На шахте имени Рубана в Кузбассе произошла аварийная ситуация

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Эвакуация горняков проводится на шахте имени А. Д. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области из-за аварийной ситуации. По предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс".

"Произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки входят на поверхность", - сказал представитель компании, отметив, что число эвакуируемых шахтеров уточняется.

Изначало источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, произошло возгорание в недействующей штольне. "На поверхность поднимаются 139 человек", - сказал собеседник агентства.

Однако затем источник уточнил, что, по предварительной информации, возгорания нет. "Сработали датчики температуры и угарного газа", - сказал собеседник агентства. Тем не менее принято решение продолжить поднимать шахтеров на поверхность. Сведений о пострадавших нет.

Шахта добывает уголь и входит в АО "СУЭК-Кузбасс".