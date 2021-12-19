{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На шахте имени Рубана в Кузбассе произошла аварийная ситуация

Горняков эвакуируют из-за нагревания пласта
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Эвакуация горняков проводится на шахте имени А. Д. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области из-за аварийной ситуации. По предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс".

"Произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки входят на поверхность", - сказал представитель компании, отметив, что число эвакуируемых шахтеров уточняется.

Изначало источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, произошло возгорание в недействующей штольне. "На поверхность поднимаются 139 человек", - сказал собеседник агентства.

Однако затем источник уточнил, что, по предварительной информации, возгорания нет. "Сработали датчики температуры и угарного газа", - сказал собеседник агентства. Тем не менее принято решение продолжить поднимать шахтеров на поверхность. Сведений о пострадавших нет.

Шахта добывает уголь и входит в АО "СУЭК-Кузбасс". 

Теги
РоссияКемеровская область
Часть курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии осталась без света из-за снегопада
В труднодоступной горной местности работают две бригады, чтобы восстановить подачу электроэнергии
Читать полностью