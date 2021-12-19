Названа предварительная причина ЧП на шахте в Кузбассе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Окислительные процессе в угольном пласте привели к нагреванию угля на шахте имени А. Д. Рубана в Кузбассе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Как установлено предварительно, в угольном пласте началась окислительная реакция с участием кислорода из воздуха. Самовозгорание угля не произошло", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отдельных случаях самовозгорание угля развивается в эндогенные пожары, которые длятся до тех пор, пока не истощится уголь. В отдельных случаях это может продолжаться тысячи лет.

Ранее сообщалось, что в неработащей штольне шахты сработали датчики температуры и угарного газа. В смене находилось 139 горняков, их поднимают на поверхность. На шахту выехали горноспасатели.

В пресс-службе компании "СУЭК-Кузбасс агентству сообщили о нагревании пласта.

