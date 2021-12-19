Прокуратура проводит проверку по факту ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

ТАСС, 19 декабря. Проверка началась по факту срабатывания датчиков на шахте им. А. Д. Рубана (входит в состав "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области, где идет эвакуация горняков. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли", - сообщили в ведомстве.

Ранее о возгорании сообщил источник ТАСС. По его данным, оно могло произойти в недействующей штольне. По данным МЧС, поступил сигнал по срабатыванию датчиков, на место выехали четыре отделения горноспасателей. В шахте находились 128 человек. Уже эвакуированы 120 человек, среди них пострадавших нет.

Шахта им. Рубана (ранее шахта "Красноярская") работает в городе Ленинск-Кузнецкий, входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК). СУЭК - крупнейшая угольная компании России с производственными активами в семи регионах РФ, в том числе в Кузбассе.