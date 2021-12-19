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В ДТП в Энгельсе пострадали трое подростков

За рулем ВАЗ-2110 был несовершеннолетний

ТАСС, 19 декабря. Троих подростков доставили в больницу после ДТП в Энгельсе, сообщает в воскресенье пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

"В 16:20 несовершеннолетний водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель, несовершеннолетние пассажиры 2006 и 2008 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что решается вопрос о привлечении родителей (законных представителей) несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

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РоссияСаратовская область
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