В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в воскресенье вечером в результате взрыва в многоквартирном доме в тбилисском районе Вазисубани. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"Произошел взрыв. По всей вероятности, взрыв был вызван утечкой газа. Пострадали несколько человек. Точную цифру не смогу вам назвать, чтобы не ввести в заблуждение", - сказал сотрудник пресс-службы.

Взрывная волна разрушила часть стен квартиры, а также выбила окна стоящих рядом автомобилей. После взрыва возник пожар, который был быстро ликвидирован. Спасатели в целях безопасности эвакуировали жильцов дома. Они проведут ночь в гостиницах.

Как сообщил источник в экстренных службах, один из пострадавших госпитализирован с ожогами. Остальные легко пострадали, в том числе надышавшись дымом.