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Более 20 человек пострадали при обрыве подвесного моста на юге Мексики

В числе получивших травмы оказались 11 детей

МЕХИКО, 19 декабря. /ТАСС/. Подвесной мост оборвался в районе Каньяда-де-Гуадалупе в штате Оахака на юге Мексики. Более 20 человек, переходивших по нему через реку, получили травмы, сообщило в воскресенье в Twitter региональное спасательное управление.

"Число пострадавших из-за обрушения моста достигло 23 человек", - говорится в записи. В числе получивших травмы оказались 11 детей. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое. В настоящее время пострадавшие получают помощь в больницах региона.

Согласно предварительным данным, конструкция не выдержала веса большой группы людей. Сотрудники прокуратуры региона приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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