Как минимум 67 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками

ТАСС, 20 декабря. По меньшей мере 67 палестинцев пострадали в воскресенье в ходе столкновений с израильскими военными в населенном пункте Бурка, расположенном к северо-западу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом в воскресенье сообщило агентство WAFA.

Как сообщил агентству начальник неотложной медицинской службы Палестинского общества Красного Полумесяца Ахмед Джебриль, 15 человек получили ранения резиновым пулями, у 52 наблюдаются признаки удушья от воздействия слезоточивого газа.