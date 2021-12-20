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Палестино-израильский конфликт

Как минимум 67 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками

Из них 15 человек получили ранения резиновым пулями

ТАСС, 20 декабря. По меньшей мере 67 палестинцев пострадали в воскресенье в ходе столкновений с израильскими военными в населенном пункте Бурка, расположенном к северо-западу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом в воскресенье сообщило агентство WAFA.

Как сообщил агентству начальник неотложной медицинской службы Палестинского общества Красного Полумесяца Ахмед Джебриль, 15 человек получили ранения резиновым пулями, у 52 наблюдаются признаки удушья от воздействия слезоточивого газа.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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