Депутата Магаданской городской думы нашли мертвым в своем офисе

ТАСС, 20 декабря. Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мертвым в своем офисе поздно вечером в воскресенье, проводится проверка, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Магаданской области.

"Проводим проверку по данному факту. Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что погибшего обнаружили после 22:00 (14:00 мск) в воскресенье.

По данным СМИ, Крамаренко обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке после публикации в соцсетях фото человека с ружьем на фоне надписи "Чукотка-2021" и изображением в виде сердца, выполненного выложенными на снегу 178 тушками мертвых гусей.

На Чукотке возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба. По предварительным данным департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, общий ущерб от незаконной добычи гусей тогда превысил 700 тыс. рублей.