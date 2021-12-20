В Кузбассе на шахте имени Рубана обнаружили очаг возгорания

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Горноспасатели обнаружили очаг самовозгорания угольного пласта в одной из горных выработок в кузбасской шахте имени А. Д. Рубана (входит в состав "СУЭК - Кузбасс"), где в воскресенье были приостановлены работы и эвакуированы 128 горняков. Об этом сообщил журналистам командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

"Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации (заполнению инертным газом - прим. ТАСС) данного участка", - сказал Ше.

Как пояснил журналистам главный инженер шахты Евгений Прекин, работы на участке, где повысилась температура, начались еще в воскресенье днем. Вспомогательной горноспасательной команде предприятия удалось обнаружить предполагаемый участок, где произошло нагревание угля, туда начали подавать воду. Однако, к 21:00 (17:00 мск) огонь вырвался из угольных пластов, и руководство шахты приняло решение об эвакуации всей смены горняков. После этого выработку обследовали горноспасатели.

Кок сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, шахта не возобновит работу до ликвидации очага возгорания.

"Шахта работать не будет до того момента, пока на будет ликвидировано очаг возгорания. И только после этого будет приниматься решение о начале работы шахты", - сказал он.

По словам Цивилева, незначительное превышение температуры было выявлено в 12:20 (08:20 мск в воскресенье), тепловизор показал 22 градуса вместо обычных 17. В 13:35 (09:35 мск) датчики зафиксировали незначительное превышение ПДК по СО2, начался мониторинг участка, ситуация контролировалась. В 21:01 (17:01 мск) было принято решение о начале плана ликвидации аварии, дана команда на выход всех шахтеров.

Ранее ТАСС сообщал, что в воскресенье вечером в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком произошло нагревание пласта, при этом возгорания угля не последовало. В этот момент под землей находились 128 горняков, все они были выведены на поверхность, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в шахте сработали датчики повышения температуры и угарного газа.

Шахта им. А. Д. Рубана (ранее шахта "Красноярская") работает в городе Ленинске-Кузнецком, входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК). СУЭК - крупнейшая угольная компании России с производственными активами в семи регионах РФ, в том числе в Кузбассе.