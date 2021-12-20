Суд в Москве продлил арест троим приезжим, избившим мужчину в вагоне столичного метро

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест троим приезжим из Дагестана, избившим мужчину в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии метро после того, как тот заступился за девушку. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. По решению суда Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся под стражей до начала марта 2022 года", - сказали в суде.

4 октября трое обвиняемых находились в вагоне поезда метро, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская". Во время поездки они начали нецензурно выражаться в адрес женщин и угрожали одной из них. Молодой человек сделал мужчинам замечание, в ответ на которое те избили его. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить молодого человека ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Все трое фигурантов были арестованы. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК России.

Изначально дело в отношении нападавших было возбуждено по ст. УК РФ "Хулиганство", но позже его переквалифицировали на "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Применение насилия в отношении представителя власти".