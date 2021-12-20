Суд установил виновность экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова по итогам рассмотрения уголовного дела установил, что экс-руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получила взятку от застройщика и вместе с другими фигурантами дела произвела отмывание полученных денег, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где в понедельник началось оглашение приговора по делу.

"Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. <...> Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом", - сказал судья, оглашая приговор.

Оглашение приговора

Началось оглашение приговора, передает корреспондент ТАСС из зала Центрального районного суда Кемерова.

"Оглашается приговор", - сказала судья.

По версии обвинения, бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда Комкова и директора строительной компании "ИСК "Ресурс", проводившей реконструкцию здания, Никиты Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТЦ "Зимняя вишня". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, обвинение считает, что Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. Прокурор попросил для Комковой наказание в виде 21 года лишения свободы, для других фигурантов данного дела - от восьми до 18 лет колонии.