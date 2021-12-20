В Башкирии в ДТП пострадали четыре человека

УФА, 20 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Куюргазинском районе Башкирии. Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, были доставлены в больницу, сообщает в понедельник республиканское управление ГИБДД.

"Сегодня, 20 декабря, в Куюргазинском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Авария произошла около 08:00 [06:00 мск] часов на 246-м км автодороги Уфа - Оренбург. Столкнулись Toyota Rav 4 под управлением жителя Стерлитамака и встречный Hyundai Solaris, за рулем которого находился житель Оренбурга", - говорится в распространенном сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются.