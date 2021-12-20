{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии в ДТП пострадали четыре человека

Обстоятельства ДТП уточняются

УФА, 20 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Куюргазинском районе Башкирии. Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, были доставлены в больницу, сообщает в понедельник республиканское управление ГИБДД.

"Сегодня, 20 декабря, в Куюргазинском районе зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Авария произошла около 08:00 [06:00 мск] часов на 246-м км автодороги Уфа - Оренбург. Столкнулись Toyota Rav 4 под управлением жителя Стерлитамака и встречный Hyundai Solaris, за рулем которого находился житель Оренбурга", - говорится в распространенном сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Теги
РоссияБашкортостан
Более 200 многоэтажек в Новосибирске остались без тепла из-за аварии
Бригада меняет поврежденную запорную арматуру на трубопроводе диаметром 500 мм
Читать полностью