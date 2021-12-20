В Подмосковье опрокинулась маршрутка с пассажирами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Маршрутное такси с десятью пассажирами выехало в кювет и опрокинулось, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 07:42 в Мытищах на 3-м км автодороги Беляниново - Паведники микроавтобус Mercedes, двигаясь по маршруту с пассажирами в количестве 10 человек, выехал в кювет, после чего опрокинулся. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии уточняются.