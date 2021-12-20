Один человек погиб при столкновении вахтового автобуса с минивеном в Башкирии

ТАСС, 20 декабря. Вахтовый автобус и минивен столкнулись на трассе в Башкирии в понедельник, погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкортостана.

"Столкнулись вахтовый автобус ПАЗ и встречный минивен Toyota Estima. В результате аварии водитель Toyota скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что в автобусе были три пассажира, их осматривают врачи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло в полдень в Туймазинском районе на 57 км автодороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы. На месте работает следственно-оперативная группа.