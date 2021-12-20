Экс-глава управления Россельхознадзора по Иркутской области получил тюремный срок

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 1,2 млн рублей бывшего руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, который обвинялся в получении взятки в размере 400 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

"Суд признал подсудимого виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 1 млн 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале 2020 года обвиняемый, занимавший должность руководителя управления Россельхознадзора, получил взятку от своего заместителя за общее покровительство и попустительство по службе. Оно выразилось, в частности, в отсутствии контроля за работой заместителя и других подчиненных. Общая сумма взятки составила 400 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере"). В ходе следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В суде на рассмотрении находится уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления и ряда других сотрудников. Они обвиняются в совершении семи эпизодов получения взяток. В частности, в феврале 2020 года замдиректора управления получил от индивидуального предпринимателя 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.