В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию отца

ТАСС, 20 декабря. Следователи в Удмуртии возбудили дело после нападения 12-летнего подростка с ножом на врача по указанию отца, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека 44-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына. После приема заведующим отделением подозреваемый устроил с ним конфликт из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов. Мужчина дал указание сыну ударить врача ножом и тот нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Его действия были пресечены медицинским персоналом больницы. Врач госпитализирован, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

"Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.