В Челябинске полиция ищет подростка, гулявшего с похожим на оружие предметом в руках

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Челябинске проверяют сообщения СМИ о том, что в центре города замечен подросток с похожим на автомат Калашникова предметом в руках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Выясняем все обстоятельства происшествия, были ли реальные угрозы жителям города или подросток держал в руках игрушку. Жителям настоятельно рекомендуем, если они стали очевидцами подобного поведения, незамедлительно вызывать полицию", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что парень с напоминающим автомат Калашникова предметом в руках проследовал от площади Революции до остановки "Детский мир". Прохожие в основном никак не реагировали на него.