Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло до двух

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших после опрокидывания маршрутки на трассе в подмосковных Мытищах выросло до двух. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал после того, как маршрутное такси выехало в кювет и опрокинулось в Подмосковье. "В маршрутном такси Mercedes-Benz Sprinter находилось 22 человека, в результате ДТП двое из них пострадали, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что транспортное средство двигалось по маршруту номер 279.

ДТП произошло утром в понедельник на 3-м автодороги Беляниново - Паведники. Обстоятельства и причины аварии уточняются.