В Испании при взрыве в многоэтажном жилом доме пострадали шесть человек

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в понедельник в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в испанском автономном сообществе Риоха. Об этом сообщили в Twitter службы экстренной помощи региона.

"Взрыв в [населенном пункте] Лардеро, - говорится в публикации. - Пожарные приступают к эвакуации из дома [людей], которые не могут покинуть [здание] по лестнице".

Причины случившегося не уточняются. Инцидент был зафиксирован в районе 07:30 по местному времени (09:30 мск). По версии газеты La Vanguardia, в квартире на последнем этаже здания мог произойти взрыв газа.

В новость были внесены изменения (12:16 мск) - обновлено число пострадавших.